Это невозможно, но попробуем, – мэр Львова о полностью вакцинированном персонале и посетителях
Источник:24 канал
С субботы, 30 октября, Львовщина переходит в красную зону. Период с новыми ограничениями и правилами будет непростым.
Потому что правительство предлагает "лайтовый" вариант. Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава Львова Андрей Садовый.
Обратите внимание Львовская область переходит в красную зону
Медсистема Львова справится
По его словам, в соответствии с ограничениями, кафе и рестораны могут работать, если 100% все вакцинированы двумя дозами и посетители также имеют прививки или ПЦР-тесты.
По моему мнению, это фактически невозможно, но попробуем,
– подчеркнул Садовый.
Он пояснил, что с точки зрения медицинской системы города, Львов пока может справиться. Сейчас загруженность в городе 53%.
Мы заранее закупили кислородные станции для базовых больниц и самостоятельно продуцируем кислород. Завод работает, но в любую секунду могут возникнуть нюансы, ведь заводы в нашей стране не новые.
Садовый прокомментировал карантинные ограничения во Львове: смотрите видео
Новые ограничения во Львове: важное
- Львовская область переходит в красную карантинную зону уже 30 октября.
- Поэтому запрещают работу ресторанов, спортивных клубов, рынков, торговых центров и ряда других заведений.
- Кроме этого, не позволяют проводить массовые мероприятия.
- Отметим, что ограничения можно обойти, если 100% персонала и посетителей являются вакцинированными.