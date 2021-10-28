Это невозможно, но попробуем, – мэр Львова о полностью вакцинированном персонале и посетителях

С субботы, 30 октября, Львовщина переходит в красную зону. Период с новыми ограничениями и правилами будет непростым.

Потому что правительство предлагает "лайтовый" вариант. Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава Львова Андрей Садовый.

Обратите внимание Львовская область переходит в красную зону

Медсистема Львова справится

По его словам, в соответствии с ограничениями, кафе и рестораны могут работать, если 100% все вакцинированы двумя дозами и посетители также имеют прививки или ПЦР-тесты.

По моему мнению, это фактически невозможно, но попробуем,

– подчеркнул Садовый.

Он пояснил, что с точки зрения медицинской системы города, Львов пока может справиться. Сейчас загруженность в городе 53%.

Мы заранее закупили кислородные станции для базовых больниц и самостоятельно продуцируем кислород. Завод работает, но в любую секунду могут возникнуть нюансы, ведь заводы в нашей стране не новые. Андрей Садовий Мэр Львова

Садовый прокомментировал карантинные ограничения во Львове: смотрите видео

Новые ограничения во Львове: важное

Львовская область переходит в красную карантинную зону уже 30 октября.

Поэтому запрещают работу ресторанов, спортивных клубов, рынков, торговых центров и ряда других заведений.

Кроме этого, не позволяют проводить массовые мероприятия.

Отметим, что ограничения можно обойти, если 100% персонала и посетителей являются вакцинированными.



Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 каналу