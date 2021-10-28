Тому що уряд пропонує "лайтовий" варіант. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив очільник Львова Андрій Садовий.

Зверніть увагу Львівська область переходить у червону зону

Медсистема Львова впорається

За його словами, згідно із обмеженнями, кафе і ресторани можуть працювати, якщо 100% всі вакциновані двома дозами і відвідувачі також мають щеплення або ПЛР-тести.

На мою думку, це фактично неможливо, але спробуємо,
– наголосив Садовий.

Він пояснив, що з погляду медичної системи міста, поки Львів може впоратись. Наразі завантаженість в місті 53%.

Ми заздалегідь закупили кисневі станції для базових лікарень і самостійно продукуємо кисень. Завод працює, але в будь-яку секунду можуть виникнути нюанси, адже заводи в нашій країні є не нові.

Андрій Садовий

Мер Львова

Садовий прокоментував карантинні обмеження у Львові: дивіться відео

Нові обмеження у Львові: важливе

  • Львівська область переходить у червону карантинну зону вже 30 жовтня.
  • Відтак забороняють роботу ресторанів, спортивних клубів, ринків, торгових центрів та низки інших закладів.
  • Окрім цього, не дозволяють проводити масові заходи.
  • Відзначимо, що обмеження можна обійти, якщо 100% персоналу та відвідувачів є вакцинованими.

Адаптивний карантин
Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу