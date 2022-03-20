В Каменце-Бугской вспыхнула ратуша: видео мощного возгорания
20 марта 2022 , 00:32Читати новину українською
В городе Каменка-Бугская Львовской области вечером 19 марта произошел мощный пожар. В частности, загорелась ратуша.
Возгорание произошло около 22:40. Ратушу накрыло сильное пламя, сообщает 24 канал.
На тему Во Львовской области за минувшие сутки зарегистрировали 74 пожара сухой травы
На видео с места происшествия видно, что горит крыша здания. Спасатели уже ликвидируют огонь.
Причина возгорания пока неизвестна.
Смотрите видео пожара во Львовской области:
В Каменце-Бугской горит ратуша: видео