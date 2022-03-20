В Каменце-Бугской вспыхнула ратуша: видео мощного возгорания

В городе Каменка-Бугская Львовской области вечером 19 марта произошел мощный пожар. В частности, загорелась ратуша.

Возгорание произошло около 22:40. Ратушу накрыло сильное пламя, сообщает 24 канал.

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На видео с места происшествия видно, что горит крыша здания. Спасатели уже ликвидируют огонь.

Причина возгорания пока неизвестна.

Смотрите видео пожара во Львовской области:

В Каменце-Бугской горит ратуша: видео