"Каждый должен уметь обращаться с оружием": во Львове провели стрелковую выучку – мощное видео
Источник:фейсбук Андрея Садового
Начали проводить обучение по обращению с оружием для львовян. В роли инструкторов выступают ветераны войны на Донбассе.
Первые учения прошли 25 января и в них приняли участие работники коммунальных учреждений. Речь идет о тех, кто обеспечивает критическую инфраструктуру города.
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Следующими будут стрелять на полигоне ученики 8 – 11 классов местных школ. Об этом сообщил на своих страницах мэр Львова Андрей Садовый.
Запланировали и другие учения
По словам мэра, обращение с оружием – крайне необходимое умение. Кроме того, вскоре должны начаться и другие выучки для жителей города.
Это восстановление навыков владения оружием и обучение тех, у кого этих навыков нет. Второй блок – курсы оказания медицинской помощи. Они начнутся уже на этой неделе,
– отметил Андрей Садовый.
Он также выразил благодарность ветеранам, которые приобщились к тренировкам. По его словам, подобные учения горожан являются основой противодействия всем угрозам. Они ведутся в координации с органами территориальной обороны.
Стрелковое обучение жителей Львова 25 января: смотрите видеоОбратите внимание! Выучки являются частью программы подготовки общины к национальному сопротивлению, которую подготовил ЛГС. В документе предусмотрен план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.
Как на это отреагировали в сети
Под публикацией мэра сразу появилось много комментариев. Преимущественно там выразили поддержку такой инициативы. Несколько комментариев, оставленных под постом:
- Очень мудрое решение на местном уровне. Хорошо бы такие школы в каждом городе сделать.
- Хорошая идея, говорите локацию, с большим удовольствием улучшу свои навыки.
- Вот один город действительно готовится к обороне.
- Хотел бы, чтобы такая школа была в Виннице!
- Так должно быть везде, в каждом городе, в каждой деревне. Берите пример!
- Садовый, пригласите во Львов всех депутатов из верховной рады. Пусть тоже учатся.
- Хочешь мира, готовься к войне. Молодцы!
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Читайте полный текст сообщения из фейсбука Андрея Садового:
Каждый украинец должен уметь обращаться с оружием. Поэтому с сегодняшнего дня начали стрелковую военную подготовку для львовян.
Спасибо ветеранам российско-украинской войны, которые нам в этом помогают.
Все это для безопасности и защиты наших людей и нашей страны.