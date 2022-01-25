"Каждый должен уметь обращаться с оружием": во Львове провели стрелковую выучку – мощное видео

Начали проводить обучение по обращению с оружием для львовян. В роли инструкторов выступают ветераны войны на Донбассе.

Первые учения прошли 25 января и в них приняли участие работники коммунальных учреждений. Речь идет о тех, кто обеспечивает критическую инфраструктуру города.

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Следующими будут стрелять на полигоне ученики 8 – 11 классов местных школ. Об этом сообщил на своих страницах мэр Львова Андрей Садовый.

Запланировали и другие учения

По словам мэра, обращение с оружием – крайне необходимое умение. Кроме того, вскоре должны начаться и другие выучки для жителей города.

Это восстановление навыков владения оружием и обучение тех, у кого этих навыков нет. Второй блок – курсы оказания медицинской помощи. Они начнутся уже на этой неделе,

– отметил Андрей Садовый.

Он также выразил благодарность ветеранам, которые приобщились к тренировкам. По его словам, подобные учения горожан являются основой противодействия всем угрозам. Они ведутся в координации с органами территориальной обороны.

Стрелковое обучение жителей Львова 25 января: смотрите видео

Как на это отреагировали в сети

Выучки являются частью программы подготовки общины к национальному сопротивлению , которую подготовил ЛГС. В документе предусмотрен план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

Под публикацией мэра сразу появилось много комментариев. Преимущественно там выразили поддержку такой инициативы. Несколько комментариев, оставленных под постом:

Очень мудрое решение на местном уровне. Хорошо бы такие школы в каждом городе сделать.

Хорошая идея, говорите локацию, с большим удовольствием улучшу свои навыки.

Вот один город действительно готовится к обороне.

Хотел бы, чтобы такая школа была в Виннице!

Так должно быть везде, в каждом городе, в каждой деревне. Берите пример!

Садовый, пригласите во Львов всех депутатов из верховной рады. Пусть тоже учатся.

Хочешь мира, готовься к войне. Молодцы!

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Читайте полный текст сообщения из фейсбука Андрея Садового:

Каждый украинец должен уметь обращаться с оружием. Поэтому с сегодняшнего дня начали стрелковую военную подготовку для львовян.

Спасибо ветеранам российско-украинской войны, которые нам в этом помогают.

Все это для безопасности и защиты наших людей и нашей страны.