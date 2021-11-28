Когда и где будут прощаться с экс-министром образования Любомирой Мандзий
Источник:фейсбук Любомиры Мандзий
Украинская педагог Любомира Мандзий умерла 27 ноября. Будут прощаться с бывшей исполняющей обязанности министра образования 28 – 29 ноября.
Соответствующую информацию сообщили родные на странице в фейсбуке педагога. Об этом стало известно 28 ноября.
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Будут прощаться с Любомирой Мандзий в храме Вознесения Господня
Отпевание состоится в воскресенье 28 ноября 2021 года в 19 часов в храме Вознесения Господня,
– рассказали родные.
Храм расположен во Львове по улице Любинской, 111 на перекрестке улицы Выговского и Любинской.
"Похороны пройдут в понедельник, 29 ноября 2021 года, в храме Вознесения Господня", – написали родные.
В 10:00 в храме состоится Божественная литургия, по окончании – похороны.
Родные также напомнили, что "последние полтора года Любомира боролась с тяжелой болезнью, она держалась до последнего".
Мы всегда будем помнить Любомиру как любимую жену, лучшую маму, любимую сестру, заботливую дочь, справедливую преподавательницу и менеджера,
– написала семья Любомиры Мандзий.
СМИ написали ранее, что у педагога было онкозаболевание, с которым она боролось. Ей было 48 лет.
Деятельность Любомиры Мандзий
- Любомира Мандзий родилась в селе Опака на Львовщине.
- Училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где получила профессию географа.
- Затем защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. Получила звание доцента.
- В 2016-2019 годах работала директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации.
- В 2019 году стала заместительницей Министерства образования и науки Украины Анны Новосад.
- В марте 2020 года – исполняющей обязанности министра образования и науки Украины.
Полный текст публикации в фейсбуке Любомиры Мандзий
Обновлено: Относительно прощания с Любомирой.
Отпевание состоится в воскресенье 28 ноября 2021 года в 19:00 в храме Вознесения Господня (по адресу: город Львов, улица Любинская, 111; перекресток улицы Выговского и Любинской).
Похороны состоятся в понедельник, 29 ноября 2021 года, в храме Вознесения Господня.
В 10:00 – Божественная литургия, по окончании – похороны.
Последние полтора года Любомира боролась с тяжелой болезнью, она держалась до последнего.
Мы всегда будем помнить Любомиру как любимую жену, лучшую маму, любимую сестру, заботливую дочь, справедливую преподавательницу и менеджера – семья Любомиры Мандзий.