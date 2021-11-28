Соответствующую информацию сообщили родные на странице в фейсбуке педагога. Об этом стало известно 28 ноября.

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Будут прощаться с Любомирой Мандзий в храме Вознесения Господня

Отпевание состоится в воскресенье 28 ноября 2021 года в 19 часов в храме Вознесения Господня,

– рассказали родные.

Храм расположен во Львове по улице Любинской, 111 на перекрестке улицы Выговского и Любинской.

"Похороны пройдут в понедельник, 29 ноября 2021 года, в храме Вознесения Господня", – написали родные.

В 10:00 в храме состоится Божественная литургия, по окончании – похороны.

Родные также напомнили, что "последние полтора года Любомира боролась с тяжелой болезнью, она держалась до последнего".

Мы всегда будем помнить Любомиру как любимую жену, лучшую маму, любимую сестру, заботливую дочь, справедливую преподавательницу и менеджера,

– написала семья Любомиры Мандзий.

СМИ написали ранее, что у педагога было онкозаболевание, с которым она боролось. Ей было 48 лет.

Деятельность Любомиры Мандзий

Любомира Мандзий родилась в селе Опака на Львовщине.

Училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где получила профессию географа.

Затем защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. Получила звание доцента.

В 2016-2019 годах работала директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации.

В 2019 году стала заместительницей Министерства образования и науки Украины Анны Новосад.

В марте 2020 года – исполняющей обязанности министра образования и науки Украины.

Полный текст публикации в фейсбуке Любомиры Мандзий

Обновлено: Относительно прощания с Любомирой.

Отпевание состоится в воскресенье 28 ноября 2021 года в 19:00 в храме Вознесения Господня (по адресу: город Львов, улица Любинская, 111; перекресток улицы Выговского и Любинской).

Похороны состоятся в понедельник, 29 ноября 2021 года, в храме Вознесения Господня.

В 10:00 – Божественная литургия, по окончании – похороны.

Последние полтора года Любомира боролась с тяжелой болезнью, она держалась до последнего.

Мы всегда будем помнить Любомиру как любимую жену, лучшую маму, любимую сестру, заботливую дочь, справедливую преподавательницу и менеджера – семья Любомиры Мандзий.