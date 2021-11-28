Відповідну інформацію повідомили рідні на сторінці в фейсбуці освітянки. Про це стало відомо 28 листопада.
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Прощатимуться з Любомирою Мандзій у храмі Вознесіння Господнього
Парастас відбудеться в неділю 28 листопада 2021 о 19 годині у храмі Вознесіння Господнього,
– розповіли рідні.
Храм розташований у Львові на вулиці Любінській, 111 на перехресті вулиці Виговського та Любінської.
"Чин похорону відбудеться в понеділок, 29 листопада 2021 року, у храмі Вознесіння Господнього", – написали рідні.
О 10:00 годині у храмі відбудеться Божественна літургія, по закінченні – похорон.
Рідні також пригадали, що "останні півтора року Любомира боролася з важкою хворобою, вона трималася до останнього".
Ми завжди будемо пам'ятати Любомиру як кохану дружину, найкращу маму, улюблену сестру, турботливу доньку, справедливу викладачку та менеджерку,
– написала сім'я Любомири Мандзій.
ЗМІ написали раніше, що в освітянки було онкозахворювання, з яким вона боролась. Їй було 48 років.
Діяльність Любомири Мандзій
- Любомира Мандзій народилася у селі Опака що на Львівщині.
- Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де здобула фах географині.
- Згодом захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук. Здобула звання доцента.
- У 2016 – 2019 роках працювала директоркою департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
- У 2019 році стала заступницею Міністерки освіти і науки України Ганни Новосад.
- У березні 2020 року – виконуючою обов'язки міністра освіти та науки України.
Повний текст публікації у фейсбуці Любомири Мандзій
Оновлено: Щодо прощання з Любомирою.
Парастас відбудеться в неділю 28 листопада 2021 р року о 19:00 у храмі Вознесіння Господнього (за адресою: місто Львів, вулиця Любінська, 111; перехрестя вулиці Виговського і Любінської).
Чин похорону відбудеться в понеділок, 29 листопада 2021 року, в храмі Вознесіння Господнього.
О 10:00 – Божественна літургія, по закінченні – Чин похорону.
Останні півтора року Любомира боролася з важкою хворобою, вона трималася до останнього.
Ми завжди будемо пам'ятати Любомиру як кохану дружину, найкращу маму, улюблену сестру, турботливу доньку, справедливу викладачку та менеджерку, – сім'я Любомири Мандзій.