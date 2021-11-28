Відповідну інформацію повідомили рідні на сторінці в фейсбуці освітянки. Про це стало відомо 28 листопада.

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Прощатимуться з Любомирою Мандзій у храмі Вознесіння Господнього

Парастас відбудеться в неділю 28 листопада 2021 о 19 годині у храмі Вознесіння Господнього,

– розповіли рідні.

Храм розташований у Львові на вулиці Любінській, 111 на перехресті вулиці Виговського та Любінської.

"Чин похорону відбудеться в понеділок, 29 листопада 2021 року, у храмі Вознесіння Господнього", – написали рідні.

О 10:00 годині у храмі відбудеться Божественна літургія, по закінченні – похорон.

Рідні також пригадали, що "останні півтора року Любомира боролася з важкою хворобою, вона трималася до останнього".

Ми завжди будемо пам'ятати Любомиру як кохану дружину, найкращу маму, улюблену сестру, турботливу доньку, справедливу викладачку та менеджерку,

– написала сім'я Любомири Мандзій.

ЗМІ написали раніше, що в освітянки було онкозахворювання, з яким вона боролась. Їй було 48 років.

Діяльність Любомири Мандзій

Любомира Мандзій народилася у селі Опака що на Львівщині.

Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де здобула фах географині.

Згодом захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук. Здобула звання доцента.

У 2016 – 2019 роках працювала директоркою департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

У 2019 році стала заступницею Міністерки освіти і науки України Ганни Новосад.

У березні 2020 року – виконуючою обов'язки міністра освіти та науки України.

Повний текст публікації у фейсбуці Любомири Мандзій

Оновлено: Щодо прощання з Любомирою.

Парастас відбудеться в неділю 28 листопада 2021 р року о 19:00 у храмі Вознесіння Господнього (за адресою: місто Львів, вулиця Любінська, 111; перехрестя вулиці Виговського і Любінської).

Чин похорону відбудеться в понеділок, 29 листопада 2021 року, в храмі Вознесіння Господнього.

О 10:00 – Божественна літургія, по закінченні – Чин похорону.

Останні півтора року Любомира боролася з важкою хворобою, вона трималася до останнього.

Ми завжди будемо пам'ятати Любомиру як кохану дружину, найкращу маму, улюблену сестру, турботливу доньку, справедливу викладачку та менеджерку, – сім'я Любомири Мандзій.