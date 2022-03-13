Количество пострадавших возросло в разы: На Львовщине после авианалета 134 травмированных
Источник:телеграм Козицкого
Появилась новая информация о пострадавших во время атаки россиян Яворовского полигона на Львовщине. Их количество возросло в несколько раз.
Так, в результате вражеского авиаудара пострадали 134 человека. Они сейчас находятся в госпитале с разной степенью ранений.
Внимание 35 человек погибли в результате авиаудара по Яворовскому полигону
Отмечают, что данные еще будут обновлять. Вероятно, это не окончательные цифры.
Раненые еще прибывают
Источник: Львовская ОВА
В ОВА также сообщили, что в результате ночной бомбардировки, во Львов прибывают раненые в военный госпиталь.
Все получают качественную медицинскую помощь,
– отметили там.
Однако там отметили, что медучреждение нуждается в помощи, в частности:
- аппараты внешней фиксации костей (предплечья, бедренной кости, большеберцовой кости);
- насосы для вакуумной терапии ран;
- комплекты расходных материалов для вакуумной терапии ран;
- электро-хирургические коагуляторы;
- ортопедическая дрель;
- укомплектованные индивидуальные тактические аптечки для военных.
Финансово поддержать раненых бойцов, которые будут находиться во Львовском госпитале, можно по реквизитам – по ссылке .
Число жертв тоже возросло
К сожалению, еще 35 человек погибли. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
От имени всей Львовщины выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы не забудем ни одного Героя и не простим ни одного оккупанта,
– написал Козицкий.
Последствия почти ликвидированы
По состоянию на 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы. Сейчас взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию. Большую часть завалов уже разобрали.
Коротко об обстреле Львовщины
- Ночью 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине.
- Авиаудар осуществили с Черного и Азовского морей.
- Всего оккупанты выпустили более 30 ракет.
- Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет украинские защитники сбили в воздухе.