Столкновение с ТЦК во Львове: еще троим участникам беспорядков избраны меры пресечения

11 июля Галицкий районный суд Львова избрал меры пресечения еще трем участникам беспорядков из ТЦК в Сиховском районе. Их поместили под стражу без права освобождения под залог.

Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и "Суспильне".

Кому именно из участников беспорядков избрали меру пресечения?

В Офисе генпрокурора отметили, что речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет. Эти граждане, по данным правоохранителей, организовывали и подстрекали присутствующих к совершению противоправных действий в ночь на 9 июля в Сихове.

Кроме того, они (мужчины – 24 Канал) лично принимали активное участие в повреждении служебного внедорожника военнослужащих Сиховского РТЦК и СП – блокировали его движение, прыгали по автомобилю, а позже опрокинули его,

– говорится в сообщении.

Также меру пресечения избрали 45-летнему львовянину. Как отметил Офис генпрокурора, мужчина провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК, а также дергал его и пытался сорвать военную форму, оскорбляя его словесно.

Трем участникам столкновения с ТЦК в Сихове избраны меры пресечения / Фото Офиса генерального прокурора

Как подозреваемые комментируют свои действия во время столкновения с ТЦК?

Во время судебного заседания 21-летний подозреваемый Олег Кузик признал, что повредил автомобиль, и заявил, что сожалеет о своих действиях.

Кто-то дал кувалду. Я не знаю, кто это. Из толпы кто-то дал мне эту кувалду. Дальше я не знаю, как объяснить свои действия. Очень сожалею о своем поступке... Я раскаиваюсь. Мне очень стыдно за мой поступок. Я готов сотрудничать со следствием... В тот момент я был под влиянием эмоций,

– сказал он в суде.

В свою очередь 45-летний Владимир Кунинец отрицал, что избивал военнослужащего, хотя признал, что дернул его за одежду.

"Затем, под влиянием эмоций, я потянул его за футболку и отпустил... Никаких ударов я не наносил", – заявил подозреваемый.

По словам прокурора Олега Телефанка, трем мужчинам было предъявлено подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном в особый период. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Суд постановил содержать всех троих под стражей в течение 60 суток – до 6 сентября 2026 года – без права внесения залога.

Напомним, ранее участники массовой стычки с ТЦК на Сыхове во Львове публично записали извинения за свои действия. Это произошло после того, как ветераны провели с лидерами и другими мужчинами и подростками "воспитательную" беседу.