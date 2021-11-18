Красивые фото, поэзия и психология: львовская монахиня покоряет инстаграм

Сестра Антония ломает стереотипы о монашеской жизни: ведет страницу в инстаграме, у нее тысячи подписчиков, а фото для контента делает сама, потому что еще и умело фотографирует.

Свою жизнь Зоряна, а теперь сестра Антония, изменила в 18 лет. Девушка должна была стать экономистом, но неожиданно для всех ушла в монастырь.

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"Они не верили, что я уйду. Потому что я вела очень активную молодежную жизнь. Я ходила на дискотеки, ездила на разные всякие события и мне было интересно в том", – рассказала Сестра.

Они сказали, что уйдешь и через месяц вернешься. Я через месяц вернулась, взяла остальные вещи и уехала дальше,

– сказала она.

Почему Антония выбрала монастырь

Знала только один монастырь, поэтому в него и пошла. Присоединилась к конгрегации редемптористов. И за 16 лет монашества, говорит сестра Антония, ни разу не пожалела. Ведь для нее – это не ограничение, а возможность.

"Идя в монастырь, я понимала, что я проживу жизнь на максимум, что я себя здесь раскрою, что я найду свой способ реализоваться и реализовать то, что Бог задумал для меня. Я не знаю, что Он задумал, но я так по шагу ищу", – отметила Антония.

Что делает Антония в инстаграме

Активно заниматься блогом стала во время карантина. На страницах постит не только религиозные сообщения, но и психологические советы, ведь учится на психолога. Иногда даже берется за провокационные темы. А еще публикует свою поэзию и песни.

Сестра Антония не только развивает собственный инстаграм, но и помогает наполнять фотографиями инстамагазин сообщества. Там продают хенд-мейд свечи, а еще куклы с ликом святых. Их шьет соседка – сестра Юстина.

"Люди могут заказать себе такую ​​куклу, какую хотят. Могут заказать ангела, могут заказать свою святую. Это также такая новаторская идея "Святые куклы". У нас уже заказывали Марту, Ксению. Люди присылают иконку или образок, как она должна выглядеть, сестра Юстина подбирает цвета, одежду и плюс-минус она выглядит так, как на изображении", – объяснила монахиня.

Изделия сестры Юстины: фото фейсбук-страницы Sestry Redemptorystky

На что монахини направляют ресурс

Все средства от инстамагазина идут на миссионерскую работу с детьми и молодежью. А вот виртуальные сообщества сестры Антонии объединяют молодежь даже далеко за пределами Украины. Таких как, например, Кристина – она живет в Бельгии.

"Вижу, что они тоже люди, они из такого же теста как и мы, такого же хотят общения, у них такие же потребности. Это не значит, что они оделись в габит и все, они уже не люди, у них нет желаний, только сидеть читать Священное Писание", – рассказала Кристина.

Что доказывает сестра

Несмотря на желание общаться с молодежью, либо в инстапространствах, либо вживую, также имеет значение и частное время. Когда и с собой, и с Богом только тет-а-тет.

Это моя келья, в которой я провожу достаточно много времени, в которой готовлюсь к разным делам и в которой восстанавливаю силы,

– отметила монахиня.

Ежедневно сестра Антония ломает стереотипы, каждым своим постом, прямым эфиром, сториз или публикацией. Собирает тысячи лайков в пользу своей веры, потому что уверена, что Бог может быть понятным и близким даже через экран телефона.