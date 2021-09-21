Лишь 10% школ Львовщины смогут работать очно после усиления карантина

Сейчас на Львовщине достаточно низкий показатель вакцинации педагогов. Поэтому после усиления карантина большинство школьников перейдут на дистанционное обучение.

Согласно решению Кабмина, при введении в области желтой, оранжевой или красной карантинной зоны учебные заведения переходят на дистанционный режим работы. Очное обучение возможно лишь при полной вакцинации 80% персонала.

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На Львовщине очно будут работать 10% школ

С 23 сентября вся Украина перейдет в желтую зону. Глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что из 1 100 школ Львовщины после усиления карантина очно будут работать только 10%.

Педагоги области вакцинируются не слишком активно. Две прививки против коронавируса, необходимые для работы в желтой зоне, сделали лишь трети педагогов. В свою очередь, первую дозу препарата получили 44% учителей.

По словам Чемериса, образовательные учреждения должны закрываться позже всего при любых карантинных ограничениях и открываться быстрее всего. Ведь очная форма обучения является более продуктивной и качественной по сравнению с дистанционной.

Из-за низких темпов вакцинации в области из 1 100 школ будут работать очно 10%. Речь идет не только о переходе на дистанционное обучение, но и о вынужденных каникулах, и качество образования будет падать,

– подытожил Чемерис.

До недавнего времени на Львовщине некорректно вели подсчеты количества вакцинированных педагогов. Сначала чиновники говорили о 73% педагогов, привитых первой дозой препарата против коронавируса. Впоследствии стало известно, что речь идет лишь о 44%.

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Кратко об ограничениях в желтой карантинной зоне

Массовые мероприятия можно проводить в случае заполненности зала на 50%.

На спортивных матчах могут быть заняты лишь 50% зрительских мест.

Ресторанам и кафе позволяют работать до 24:00.

Учебные заведения можно посещать группами до 20 человек.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала