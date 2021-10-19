Люди, опомнитесь, – львовский врач рассказала жуткую историю невакцинированной матери 3 детей

Во Львове с каждым днем растет количество госпитализированных с COVID-19. Большая часть тяжелых больных – невакцинированные. Сейчас львовские врачи борются за их жизнь.

Во львовских больницах по состоянию на 19 октября находится 801 пациент. У 762 больных подтвердили коронавирус, 57 – находятся в реанимации, а 28 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Актуально На Львовщине зафиксировали рекордную смертность в Украине от COVID-19

Львовский врач призвала вакцинироваться против COVID-19

Завотделом анестезиологии и интенсивной терапии Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Наталья Матолинец рассказала, что по состоянию на 18 октября в реанимации находились 48 критических пациентов с коронавирусом.

Летальность бьет все рекорды... Никто из них НЕ вакцинирован... В эти минуты 40-летняя мама троих маленьких детей – уже дважды среанимирована,

– добавила врач.

По словам Матолинец, медики борются за мизерный шанс спасти больную. Однако вся ее семья почему-то против вакцинации.

"Люди, опомнитесь!!! Медики уже не выдерживают! Мы падаем с ног, а Вы теряете родных, пока Вы все еще думаете вакцинироваться или нет", – отметила врач.

Матолинец подчеркнула, что вакцинация против коронавируса может спасти жизнь даже когда медики бессильны.

В Украине 18 октября обнаружили коронавирус у 15 579 человек. 538 больных умерли от осложнений болезни. Это рекордное количество смертей за все время пандемии.



Медики борются за жизнь невакцинированной матери 3 детей / Фото Натальи Матолинец

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Коронавирус на Львовщине: коротко

С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 165,2 тысячи жителей Львовщины.

4 263 пациента умерли от осложнений болезни, а более 140 тысяч – выздоровели.

Лаборатории области 18 октября провели 2 605 ПЦР-тестов. 959 из них оказались положительными.

По состоянию на утро 19 октября от COVID-19 умерли 65 жителей области – это самый большой показатель смертей за минувшие сутки в Украине.

18 октября госпитализировали 311 человек с диагнозом COVID-19. В свою очередь, на самоизоляцию отправили 1 632 больных.

В стационарах сейчас лечатся 2 838 пациентов. Среди больных есть лишь 228 вакцинированных.

В реанимациях находятся 184 пациента, из них на аппаратах ИВЛ – 54.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала