Люди схаменіться, – львівська лікарка розповіла моторошну історію невакцинованої матері 3 дітей

У львівських лікарнях станом на 19 жовтня перебуває 801 пацієнт. У 762 хворих підтвердили коронавірус, 57 – перебувають у реанімації, а 28 – під'єднані до апаратів ШВЛ.

Актуально На Львівщині зафіксували рекордну смертність в Україні від COVID-19

Львівська лікарка закликала вакцинуватись проти COVID-19

Заввідділу анестезіології та інтенсивної терапії Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Наталія Матолінець розповіла, що станом на 18 жовтня у реанімації перебували 48 критичних пацієнтів з коронавірусом.

Летальність б'є всі рекорди… Ніхто з них НЕ вакцинований… В ці хвилини 40-річна мама трьох малесеньких дітей – вже двічі зреанімована,

– додала лікарка.

За словами Матолінець, медики борються за мізерний шанс врятувати хвору. Однак уся її родина чомусь проти вакцинації.

"Люди, схаменіться!!! Медики вже не витримують! Ми падаємо з ніг, а Ви втрачаєте рідних, поки Ви все ще думаєте вакцинуватися чи ні", – зауважила лікарка.

Матолінець наголосила, що вакцинація проти коронавірусу може врятувати життя навіть, коли медики безсилі.

Важливо! В Україні 18 жовтня виявили коронавірус у 15 579 людей. 538 хворих померли від ускладнень хвороби. Це рекордна кількість смертей за весь час пандемії.



Медики борються за життя невакцинованої матері 3 дітей / Фото Наталії Матолінець

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Коронавірус на Львівщині: коротко

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 165,2 тисячі жителів Львівщини.

4263 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, а понад 140 тисяч – одужали.

Лабораторії області 18 жовтня провели 2605 ПЛР-тестів. 959 з них виявились позитивними.

Станом на ранок 19 жовтня від COVID-19 померли 65 жителів області – це найбільший показник смертей за минулу добу в Україні.

18 жовтня госпіталізували 311 людей із діагнозом COVID-19. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 1632 хворих.

В стаціонарах наразі лікуються 2838 пацієнтів. Серед хворих є лише 228 вакцинованих.

В реанімаціях перебувають 184 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 54.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу