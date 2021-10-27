Львов с 30 октября перейдет в красную зону

С 30 октября во Львове введут ограничения красной зоны, а также ряд дополнительных карантинных ограничений. Усилят карантин для того, чтобы в городе улучшилась ситуация с коронавирусом.

Официальное решение о переходе в красную зону будет 27 октября утром. Об этом рассказал первый заместитель мэра Андрей Москаленко во время брифинга 27 октября.

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Ситуация в городе очень сложная

Москаленко говорит, что ситуация с коронавирусом во Львове каждый раз усложняется. Хотя городские власти постоянно инвестируют в новые кислородные станции и открытие новых койко-мест. Поэтому с 30 октября во Львове точно введут карантин.

Если сегодня не ограничить количество физических контактов между людьми, то медицинская система при полном ее вовлечении не выдержит. Сегодня больные с коронавирусом попадают в больницы в очень тяжелом состоянии. Эти все ограничения на вес человеческой жизни,

– подчеркнул Андрей Москаленко.

Последние новости о коронавирусе в Украине

По состоянию на 26 октября в Украине зарегистрировали 19 120 новых случаев заражения коронавирусом.

Среди инфицированных – 1 414 детей и 338 медицинских работников.

Всего за сутки госпитализировали 2 939 больных COVID-19 или с подозрением на наличие коронавируса.

К сожалению, болезнь унесла жизни еще 734 инфицированных – это наибольшее количество с начала пандемии. В то же время выздоровели 9 738 пациентов.

Заместитель мэра добавляет, что в октябре 2019 года от пневмонии умер 1 человек. В то же время в 2020 – 130, в 2021 году (хотя это только октябрь) – 301.