Львовщина переходит в красную зону с 31 января: какие ограничения будут действовать

Во Львовской области в последнее время значительно возросло количество больных коронавирусом. Из-за такой негативной динамики область с 31 января решили перевести в красную карантинную зону.

Решение приняли члены областной комиссии ТЭБ и ЧС 28 января. Область находилась в оранжевой зоне с 19 января. Меньше чем через неделю она приблизилась к красной по двум показателям.

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Львовская область перешла в красную зону

Из-за стремительного роста количества новых больных коронавирусом Львовскую область решили перевести в красную зону.

Какие ограничения будут действовать

Запретят работу заведений питания, то есть кафе, баров, ресторанов. Разрешат только работать на доставку и на вынос;

Не будут работать рынки, кроме продовольственных;

Запретят работу ТРЦ и других развлекательных заведений – кинотеатров, театров и тому подобное;

Спортзалы, бассейны, фитнес-центры тоже будут закрыты.

Также нельзя будет проводить массовые мероприятия.

Нужно иметь сертификат о вакцинации или тест

Однако запрет на посещение ресторанов, фитнес-центров и на работу рынков не будет действовать в заведениях, где все работники и посетители прошли полный курс вакцинации или имеющими отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен 72 часа. К этому перечню относится и сертификат о выздоровлении. Документы не требуют от несовершеннолетних.

При наличии вакцинации или теста можно также посещать развлекательные заведения. При проведении мероприятий это условие выдвигают ко всем участникам.

Область переводят в красную зону, если в течение 3 дней подряд там есть 2 или более признаков эпидопасности. Речь идет о загруженности коек с кислородом, количестве новых случаев инфицирования, уровне госпитализации и динамике уровня госпитализаций.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Какая ситуация с коронавирусом во Львовской области

Львовская область – один из лидеров в Украине по количеству больных коронавирусом. В частности, 27 января COVID-19 обнаружили у 2793 человек.

Главный области Орест Чемерис отметил, что ситуация ежедневно ухудшается. По его словам, стремительно растет уровень госпитализации и заполненности больниц. Увеличилась нагрузка на лаборатории, которые сейчас делают по 6 – 9 тысяч тестов в день. Зато раньше 2-3 тысячи были пиковой нагрузкой.