Львов получил последнее разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода
Источник:Львовский горсовет
Мусороперерабатывающий завод во Львове таки будет. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на его строительство.
Это было последнее разрешение, необходимое для старта строительства. Вскоре оно поступит во Львов, и работы начнутся.
К теме Мусороперерабатывающий завод во Львове: строительство начнется совсем скоро
ГИАГУ выдала разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода
По словам первого заместителя городского главы Андрея Москаленко, одной из задач Львова является строительство современного мусороперерабатывающего завода. В городе реализуют этот проект совместно с Европейским банком реконструкции и развития, привлекая лучших европейских специалистов.
Получили сегодня (23 сентября – 24 канал) информацию, что есть разрешение от нового уполномоченного учреждения – ГИАГУ,
– отметил чиновник.
Москаленко отметил, что для старта строительства проходят все необходимые согласительные процедуры. Вскоре разрешение от ГИАГУ поступит во Львов, и специалисты будут переходить к следующим шагам. Однако точные сроки начала строительства комплекса пока неизвестны.Обратите внимание! Проект строительства мусороперерабатывающего завода во Львове прошел комплексную государственную экспертизу и получил положительное заключение Минэкологии.
ГИАГУ выдала разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода: видео
Коротко о строительстве мусороперерабатывающего завода
- Мусороперерабатывающий комплекс во Львове станет первым в Украине заводом, который будет работать по европейской технологии. Там будет происходить прием, сортировка, биологическая обработка отходов и получение вторсырья.
- Мощность будущего завода – 240 тысяч тонн отходов в год при двухсменной работе. Доля остаточных отходов в этом комплексе составит не менее 30%.
- Завод построят на улице Пластовой, 13, рядом с очистными сооружениями "Львовводоканала". Сейчас там работает компостирующая станция для органики.
- По итогам международного тендера, исполнителем работ станет одна из крупнейших строительных компаний Польши – Control Process S.A.
- Однако ранее сообщалось, что его будет строить голландско-литовский консорциум WTT – Axis.
- Проект воплощают за средства Европейского банка реконструкции и развития.
- На строительство мусороперерабатывающего комплекса и рекультивации Грибовицкой свалки выделили 35 миллионов евро.