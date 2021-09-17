Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос более 19 тысяч украинцев. Согласно ему, Львов попал в тройку самых красивых и уникальных городов.

Опрос провели от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Данные собирали в Киеве и всех областных центрах Украины (в Донецкой области – в Мариуполе, а в Луганской – в Северодонецке).

Интересно Четверо львовян попали в сотню самых богатых украинцев

Львов попал в тройку самых красивых городов Украины

С 12 мая по 3 июня 2021 года эксперты социологической группы "Рейтинг" опросили более 19 тысяч постоянных жителей украинских городов. Данные собирали с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Чтобы выборка была репрезентативной, независимо от численности населения в каждом городе опросили по 800 человек.

Согласно данным, которые собрали специалисты, Львов занял третью строчку в рейтинге самых красивых городов. Вторым стал Ивано-Франковск, а Винница возглавила этот список.

71% львовян отметили, что их родной город однозначно красивый;

23% проголосовали за "скорее красивый";

5% сказали, что и красивый, и нет;

1% респондентов не смогли ответить, или отметили, что Львов некрасивый.



Львов попал в ТОП-3 самых красивых городов / Данные IRI

В рейтинге уникальности города Львов занял 2 место. Первую строчку заняла Одесса, а третью – Харьков.

38% львовян указали, что родной город однозначно уникален;

33% – скорее уникален;

11% – и уникальный, и посредственный;

остальным респондентам либо было сложно ответить, либо они отметили, что город посредственный.



Львов занял 2 строчку в рейтинге уникальных городов / Данные IRI

Читайте также Лучшие города мира 2021: рейтинг журнала Time Out

Львов получил положительные отзывы горожан

В целом львовяне положительно оценивают свой родной город. Кроме красоты и уникальности, они отметили, что он довольно цветущий и современный. Большинство респондентов уверены, что Львов радостный, ухоженный и экономически развит.

70% респондентов отметили, что Львов – радостный город;

77% указали, что он – современный;

75% проголосовали за то, что город расцветает;

74% считают, что Львов – экономически развит.

Опрос в 2021 году провели при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).



Львов – ухоженный и радостный / Данные IRI



Львовяне считают, что город – современный / Данные IRI