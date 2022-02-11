Во Львов прибыли 2 военно-транспортных самолета НАТО: мощные фото

Во Львове приземлились сразу 2 военных самолета НАТО. Одно авиасудно прибыло из Варшавы, а другое – из Риги.

В конце января во Львове приземлился самолет из Великобритании. После короткой посадки авиасудно полетело в столицу.

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Во Львов прибыли 2 самолета НАТО

Примерно в 21:47 10 февраля во Львове совершил посадку самолет Boeing C-17 Globemaster III. Он принадлежит Воздушным силам Великобритании. Авиасудно летело по маршруту Варшава – Львов.

Boeing C-17 Globemaster III – это американское стратегическое военно-транспортное судно. Его разработку завершили в начале 1990-х годов.

Сейчас такой самолет находится на вооружении воздушных сил США, Австралии, Катара, ОАЭ, Канады, Великобритании, Индии и Кувейта. Также Globemaster использует авиакрыло тяжелых перевозок НАТО.



Во Львове приземлились 2 самолета НАТО / Фото Юрия Танчина

На следующий день, 11 февраля, во Львов прибыл еще один самолет НАТО. Посадка состоялась в 12:00.

Этот Boeing C-17 Globemaster III принадлежит Королевским военно-воздушным силам Канады. Самолет выполнил полет по маршруту Рига – Львов.

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Первый самолет прибыл из Варшавы / Фото Юрия Танчина



Второе авиасудно прилетело из Риги / Фото Юрия Танчина

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