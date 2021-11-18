Львов соревнуется в финале конкурса "Молодежная столица Европы 2024": волшебное видео

На конкурсе "Молодежная столица Европы 2024" 17 ноября состоялась финальная презентация Львова. Город уже год соревнуется за этот статус.

Конкурс проходит в Брюсселе. Объявление победителя состоится 18 ноября.

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Львов соревнуется за звание "Молодежной столицы Европы 2024"

В Брюсселе 17 ноября состоялась финальная презентация Львова на конкурсе "Молодежная столица Европы 2024". Город в течение года боролся за этот статус и прошел все отборы. Среди конкурентов Львова бельгийский Гент, молдавский Кишинев и венгерский Веспрем.

Главная идея презентации нашего города на общеевропейском конкурсе звучит так: "Львов – легкий на подъем, динамичный и действительно открыт к вхождению в любое сообщество. Здесь ты можешь найти то, что близко тебе и легко влиться в любой "движ",

– рассказали в пресс-службе Львовского горсовета.

Церемония награждения победителя состоится 18 ноября в 15:00. Команда сети молодежных пространств "ТВОРИ!" приглашает посмотреть трансляцию на странице Molo is a new youth!

Львов принимает участие в конкурсе "Молодежная столица Европы 2024" / Фото ЛГС

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что лозунг, с которым Львов участвует в конкурсе, – "Lviv: easy to move".

"Уже сегодня в 15:00 все смотрим церемонию объявления результатов. А это ролик, который является частью нашей презентации в Брюсселе. Видео получилось очень крутое! Давай двигаться! Во Львове это легко", – подытожил мэр.

Смотрите презентацию Львова на конкурсе "Молодежная столица Европы 2024":

Текст сообщения Андрея Садового:

Lviv: easy to move. Во Львове легко двигаться. Это слоган, с которым наша команда идет на финал конкурса. Уже сегодня в 15:00 все смотрим церемонию оглашения результатов. А это ролик, который является частью нашей презентации в Брюсселе. Видео получилось очень крутое! Давайте двигаться) во Львове это легко.