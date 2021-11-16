В голосовании приняли участие более 145 тысяч львовян. Этот показатель на 40% выше, чем прошлогодний.

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Список проектов-победителей уже сформировали

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что "баталии вокруг голосования" за проекты Общественного бюджета завершились.

У нас опять рекорд! Более 145 тысяч львовян присоединились к голосованию. Я восхищаюсь тем, как активно авторы проектов привлекают общественность. Поздравляю победителей! Спасибо, что вместе делаете наш город лучше!,

–отметил мэр.

В дальнейшем список победителей должны рассмотреть депутатские комиссии.

"Предварительный рейтинг проектов-победителей готов. Следующий этап – комиссия по законности, депутатской деятельности, свободы слова и безопасности, совместно с комиссией финансов и планирования бюджета, на своем совместном заседании утверждают рейтинг проектов", – отметили в департаменте городской агломерации.

Заметьте! Ознакомиться с предыдущим рейтингом проектов-победителей Общественного бюджета Львова можно по ссылке.

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За проекты проголосовало на 40% больше людей чем в прошлом году

По информации отдела развития микрообщин и общественных инициатив, в этом году в голосовании приняли участие более 145,57 тысячи жителей Львовской городской территориальной общины. Они отдали за проект более 226,26 тысячи голосов. Директор департамента городской агломерации Юрий Лукашевский рассказал, что такой показатель – это новый рекорд.

"Это рост 40% по сравнению с прошлым годом. Это мега крутой показатель, особенно потому, что более 99% – это онлайн-голосования. ЦПАУ были открыты только для тех, кто не имел возможности проголосовать через BankID", – добавил чиновник.

По его мнению, прежде всего это заслуга львовян и команд проектов, ведь они в течение 15 дней объединяли вокруг себя своих сторонников.

"В этом году у нас будет 8 проектов-победителей крупных на сумму более 20 миллионов гривен, они уже известны. Среди этих 8 проектов: 4 – в категории "медицинские и образовательные" проекты, и 4 – "другие" проекты. Перечень малых проектов мы обнародуем до конца дня", – добавил Лукашевский.

В отделе развития микрообщин и общественных инициатив отметили, что абсолютное большинство людей голосовали онлайн – более 99%.

Интересно! На реализацию проектов Общественного бюджета 2022 года Львовский горсовет выделил 75 миллионов гривен. Это позволит воплотить в жизнь ориентировочно 8 больших и 100 малых проектов.

Во время голосования в этом году были ограничения

Участвовать в голосовании за проекты Общественного бюджета могли жители Львовской ГТГ, достигшие 16-летнего возраста. Каждый львовянин имел возможность поддержать 2 проекта: 1 большой (общегородской) и 1 малый (районный).

Согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на время действия ограничений голосования за проекты и идентификация осуществлялись только с помощью электронной идентификации для лиц, зарегистрированных на территории Львовской ГТГ. Руководитель отдела развития микрообщин и общественных инициатив Орест Файфурка отметил, что почти все люди были вынуждены голосовать онлайн.

"В виде исключения, в ЦПАУ могли проголосовать только внутренне перемещенные лица, лица, которые учатся и работают или владеют недвижимостью во Львове. Как следствие, имеем интересную тенденцию – более 99% людей проголосовало онлайн, то есть большинство голосов было отдано с помощью электронной системы идентификации", – добавил чиновник.

В частности, 85% людей проголосовали с помощью мобильного телефона. Лидерами нынешнего голосования являются Сиховский и Франковский районы, а в прошлом году – Шевченковский район.

"Общественный бюджет – развитие локальной демократии, когда жители определяют на что стоит потратить часть средств городского бюджета. Важно также то, что они делают все во взаимодействии со своими командами и соседями – совместно обсуждают идеи, объединяют усилия, побеждают и позже контролируют ход выполнения работ" – отметил Файфурка.

После заседания 2 депутатских комиссий (бюджетной и законности) подготовят проект решения, которое вынесут на рассмотрение сессии Львовского городского совета. Далее исполнительные органы смогут приступить к реализации проектов-победителей.