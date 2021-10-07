Львов вошел в тройку лучших городов для ведения бизнеса

Forbes Ukraine опубликовал рейтинг лучших украинских городов для ведения бизнеса в 2021 году. Как и в прошлом году, Львов занял третье место.

На первом месте оказался Киев, а на втором Винница. Пятерку лучших замыкают Ивано-Франковск и Тернополь.

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Львов занял третью строчку в рейтинге

Всего в рейтинге лучших украинских городов для ведения бизнеса оценивали города с населением более 90 тысяч жителей. Специалисты составили его на основании 10 критериев, которые имеют равный вес:

прозрачность городской власти;

деловая активность;

региональный рейтинг Doing Business (простота ведения предпринимательской деятельности);

покупательная способность;

транспортная связь;

безопасность;

образование;

миграционная привлекательность;

экологическая ситуация;

готовность к пандемии коронавируса.

Киев стал лидером. Он поднялся с четвертой позиции, в сравнении с прошлогодним рейтингом. Залогом успеха столицы стали самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения. Не помешало даже то, что пригороды застраиваются гораздо интенсивнее, чем сам Киев.

В свою очередь, Ивано-Франковск, который в прошлом году был лидером, опустился на четвертую строчку. Город значительно потерял в условиях прозрачности местных властей и региональном рейтинге Doing Business. Также он вяло проявил себя во время пандемии.

Винница заняла второе место, а Львов – третье. Развитием города удовлетворены 56 % львовян. Такую же позицию город Льва занимал в прошлогоднем рейтинге.

В этом году Львов также вошел в тройку рейтинга конкурентоспособности украинских городов. Он изображает оценку местным бизнесом условий ведения предпринимательской деятельности в 45 крупнейших городах страны.



Рейтинг-2021 от Forbes Ukraine / Данные Forbes Ukraine