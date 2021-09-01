Во Львове 1 сентября не будет света на более 30 улицах: адреса
1 сентября 2021 , 10:31Читати новину українською
Источник:Львовоблэнерго
Специалисты Львовоблэнерго 1 сентября будут проводить ремонтные работы на электросетях города. Поэтому без света временно останутся более 30 улиц Львова.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.
Интересно Дождались: во Львове вскоре откроют еще одну отремонтированную улицу
Где во Львове не будет света с 9:00 до 17: 00
- улица Субботовская – дома № 7, 9, 11;
- улица Роксоляны – дома № 21, 23, 24;
- улица Воздушная – дома № 92, 94;
- улица Яворницкого, дом № 14а;
- улица Вагонная, дом № 7;
- улица Чувашская – все дома;
- улица Дагестанская – все дома;
- улица Соломенки – все дома;
- улица Бакинская – все дома;
- улица Агабек Заде – все дома;
- улица Листовая – все дома;
- улица Храбрых – все дома;
- улица Санитарная – все дома;
- улица Утренняя – все дома;
- улица Кульпарковская – дома № 130 – 156;
- улица Зеленая – дома № 107 – 109;
- улица Керченская – дома № 13, 15, 17, 19;
- улица Копальная – все дома;
- улица Станция Лычаков – все дома;
- улица Росси – все дома;
- улица Козланюка – все дома;
- улица Лычаковская – дома № 131, 135, 141, 134 – 146, 161 – 165;
- улица Воробкевича – все дома;
- улица Крупьярская – дома № 10 – 16;
- улица Збаражская – все дома;
- улица Морозная – дома № 14, 19 – 29, 37;
- улица Пимоненко – дома № 7д, 7 – 9;
- улица Сичинского – дома № 2, 5 – 23, 28 – 32;
- улица Врубеля – дома № 11 – 15, 38 – 42;
- улица Багалия – дома № 3 – 27;
- улица Розточчя – дома № 35 – 45, 146 – 160.