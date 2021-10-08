Во Львове с 11 октября начнется отопительный сезон

С 11 октября во Львове начнется отопительный сезон. Тепло будут подавать во все школы, садики, больницы и жилые дома.

Технически дома и объекты теплоснабжения готовы к подаче отопления. Отопление обещают подать во все дома до 13 октября.

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Во Львове начинается отопительный сезон

Заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что с понедельника, 11 октября, в городе начнется отопительный сезон.

Отопление будут подавать всем категориям потребителей – школам, садикам, больницам и населению. Сегодня на основе заявок тепло уже получает 16 бюджетных учреждений,

– добавила чиновница.

Отопительный сезон начинают, ведь ночью 9 октября во Львове прогнозируют 1 градус мороза. Похолодание продержится в течение выходных, поэтому тепло будут подавать во все дома.

"По состоянию на сегодня (8 октября – 24 канал) дома готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, водой системы заполнены, проведена поверка счетчиков. Провели работы на инженерных сетях внутридомовой системы домов", – отметила Маруняк.

По ее словам, также уже провели работы на объектах теплоснабжения. В частности, на крупнейших – ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная".

На ТЭЦ-1 полностью отремонтировали котел №6 и турбины №3 и №4, а на ТЦ "Северная" – турбину №4.

Также заменили 5,5 километра теплосети и восстановили трубопроводы в тех местах, где были повреждения.

"В мае мы проводили гидравлические испытания, чтобы при подаче тепла не было порывов, или же их количество было минимальным. Было выявлено 113 дефектов и 85 порывов. Их ликвидировали в течение июня. Поэтому, технически мы готовы к подаче отопления", – отметила Маруняк.

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ОСМД сами будут решать, принимать ли отопление в дома

Маруняк отметила, что задача "Львовтеплоэнерго" и "Зализнычнетеплоэнерго" – подать тепло в дома. Взамен жители, которые являются их владельцами, сами решают, брать ли это тепло.

"У нас есть частые случаи, когда тепло уже подано, но дома, к примеру, ОСМД, тепло не берут, задвижку не открывают. Но, чтобы не возникало дискуссий, решение о том брать или не брать тепло, должно быть консолидированным", – добавила чиновница.

По ее словам, суббота, 9 октября, будет рабочим днем ​​для управленческих компаний. Они должны проверить дома и подготовить их к получению тепла.

"Мы плавно входим в сезон. С 11 октября начинаем запуск и будем постепенно подавать тепло в дома. Есть логистика, как все будет происходить. К концу дня понедельника будем иметь цифры, какие дома уже с теплом", – отметила Маруняк.

Чиновница отметила, что 12 октября, вероятно, все дома будут иметь тепло. Однако, возможно, процесс продлится до 13 октября.