Технічно будинки та об'єкти теплопостачання готові до подачі опалення. Опалення обіцяють подати в усі будинки до 13 жовтня.

Цікаво Бракує пів мільярда гривень: Львову не вистачить обіцяних урядом грошей на опалювальний сезон

У Львові розпочинається опалювальний сезон

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що з понеділка, 11 жовтня, у місті розпочнеться опалювальний сезон.

Опалення подаватимемо до усіх категорій споживачів – школи, садочки, лікарні й населення. Сьогодні на основі заявок тепло вже отримує 16 бюджетних установ,

– додала посадовиця.

Опалювальний сезон розпочинають, адже вночі 9 жовтня у Львові прогнозують 1 градус морозу. Похолодання протримається протягом вихідних, тому тепло подаватимуть до усіх будинків.

"Станом на сьогодні (8 жовтня – 24 канал) будинки готові до подачі тепла, акти готовності підписані, водою системи заповнені, проведена повірка лічильників. Провели роботи на інженерних мережах внутрішньобудинкової системи будинків", – зауважила Маруняк.

За її словами, також вже провели роботи на об'єктах теплопостачання. Зокрема, на найбільших – ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна".

На ТЕЦ-1 повністю відремонтували котел №6 і турбіни №3 та №4, а на ТЦ "Північна" – турбіну №4.

Також замінили 5,5 кілометра тепломережі та відновили трубопроводи у тих місцях, де були пошкодження.

"У травні ми проводили гідравлічні випробування, щоб при подачі тепла не було поривів, або ж їх кількість була мінімальна. Було виявлено 113 дефектів і 85 поривів. Їх ліквідували продовж червня. Тому, технічно ми готові до подачі опалення", – зазначила Маруняк.

Зауважте Тарифи на тепло не зростатимуть, – Садовий про підняття ціни на газ для теплопостачальників

ОСББ самі вирішуватимуть, чи приймати опалення до будинків

Маруняк наголосила, що завдання "Львівтеплоенерго" і "Залізничнетеплоенерго" – подати тепло до будинків. Натомість мешканці, які є їхніми власниками, самі вирішують, чи брати це тепло.

"Ми маємо часті випадки, коли тепло вже подано, але будинки, до прикладу, ОСББ, тепла не беруть, засувку не відкривають. Але, щоб не виникало дискусій, рішення про те брати чи не брати тепло, має бути консолідованим", – додала посадовиця.

За її словами, субота, 9 жовтня, буде робочим днем для управлінських компаній. Вони повинні перевірити будинки та підготувати їх до отримання тепла.

"Ми плавно входимо в сезон. З 11 жовтня розпочинаємо запуск і поступово подаватимемо тепло у будинки. Є логістика, як все відбуватиметься. На кінець дня понеділка матимемо цифри, які будинки вже з теплом", – зауважила Маруняк.

Посадовиця зазначила, що 12 жовтня, ймовірно, усі будинки матимуть тепло. Однак, можливо, процес триватиме до 13 жовтня.