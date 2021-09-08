Во Львове 200 домов остались без горячей воды: когда восстановят водоснабжение

Во Львове 6 сентября произошла авария на теплосети. В результате примерно 200 домов Шевченковского района города остались без горячей воды.

Специалисты уже завершили проводить аварийно-восстановительные работы. Водоснабжение обещают восстановить 9 сентября.

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Аварийный ремонт уже завершили

Главный инженер ЛГКП "Львовтеплоэнерго" Владимир Штейбарт рассказал, что подачу горячей воды жителям примерно 200 домов Шевченковского района восстановят утром 9 сентября.

После окончания аварийно-восстановительных работ, вчера вечером (7 сентября – 24 канал) мы начали заполнять сеть теплоносителем. На это нужно время, ведь речь идет об очень большом объеме – 2,5 тысячи кубических метров воды,

– добавил инженер.

Вечером 8 сентября сеть будет заполнена и после этого включат котельные, чтобы прогреть их. Поэтому уже утром следующего дня у львовян будет горячая вода.

Во Львове вечером 6 сентября из-за аварии на тепловой сети диаметром 1000 миллиметров, которая ведет к ТЭЦ-2, прекратили подачу горячей воды в 200 домов Шевченковского района. В частности, воды нет на улицах Варшавской, Панча, Под Голоско, Хвылевогоо, Инструментальной, Мазепы, Тычины, Линкольна, Миколайчука, Щурата, Гринченко, Чигиринской, Творческой, Назарука и прилегающих к ним.