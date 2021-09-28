Почти на 50 львовских улицах 28 сентября не будет света: адреса
28 сентября 2021 , 10:49Читати новину українською
Источник:Львовоблэнерго
Львовоблэнерго 28 сентября будет производить ремонт электросетей. Поэтому во Львове почти 50 улиц временно останется без света.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение обещают восстановить к 17:00.
Интересно Во Львове вскоре откроют еще одну часть улицы Бандеры
Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Антоновича – дома № 46, 48, 53, 54, 54Б, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 62А, 63, 64;
- улица Бережанская – дома № 11, 11А, 2, 3, 37, 4, 5, 6, 9;
- улица Боровиковского – дома № 10, 11, 11а, 12, 16, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Владимира Великого – дома № 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 6, 9;
- улица Голубца – дома № 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 24а, 25, 25А, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 2А, 30, 31 , 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 6, 68, 68А , 68Б, 68В, 6а;
- улица Городоцкая – дом № 273;
- улица Грибова – дома № 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- улица Гринченко – дома № 19, 40, 48, 52, 54;
- улица Довженко – дома № 11, 13;
- улица Драгана – дома № 10, 12, 14, 16, 4, 8, 22, 24, 26, 32а, 34;
- улица Ефремова – дома № 19, 25, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 53;
- улица Жуковского – дома № 10, 13, 15;
- улица Запольской – дома № 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 7, 8, 9;
- улица Збоища – дом № 32;
- улица Здоровье – дом № 14а;
- улица Киевская – дома № 11, 17;
- улица Кирилла и Мефодия – дома № 11, 17;
- улица Колейная – дома № 2, 4, 5, 6, 7, 9А;
- улица Коновальца – дома № 34, 35, 36, 37, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54Б, 57, 58, 60, 60А , 61, 63, 65, 67, 68, 68А;
- улица Космическая – дома № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8;
- улица Купальская – дома № 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 15, 16, 18, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- улица Ноябрьская – дома № 1, 8;
- улица Гетьмана Мазепы – дома № 44, 46;
- улица Мельника – дома № 10, 2, 4, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9;
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- улица Научная – дома № 4, 6, 8, 10а;
- улица Очаковская – дом № 4;
- улица Полтавы – дома № 14, 24, 6;
- улица Полтвьяная – дом № 19;
- улица Радужная – дом № 23;
- улица Раховская – дома № 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 5, 7, 8, 9;
- улица Рубиновая – дома № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 2, 20, 2г, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
- улица Рубчака – дома № 10, 12, 14, 17А, 2, 4, 5, 6, 7
- улица Скрипника – дома № 27А, 31, 31А, 4;
- улица Степового – дома № 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9п , 9С, 9я;
- улица Стрыйская – дома № 104, 106, 148, 148А;
- улица Творча – дома № 12, 14, 16, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48;
- улица Угорская – дома № 15, 19;
- улица Франко – дома № 50, 61;
- улица Хмельницкого – дома № 231, 233, 239;
- улица Художня – дома № 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Хуторовка – дома № 40, 42;
- улица Красной Калины – дома № 88, 90, 92, 98, 100, 109;
- улица Чигиринская – дома № 27, 29, 31, 33;
- улица Шухевича – дом № 3а;
- улица Яловец – дом № 47;
- улица Янева – дома № 2, 4, 4А, 6, 6А, 6д, 8, 8Б, 8Г;
- улица Яровая – дома № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30 , 33а, 33б, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9.