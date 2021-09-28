Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання обіцяють відновити до 17:00.
Цікаво У Львові невдовзі відкриють ще одну частину вулиці Бандери
Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Антоновича – будинки № 46, 48, 53, 54, 54Б, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 62А, 63, 64;
- вулиця Бережанська – будинки № 11, 11А, 2, 3, 37, 4, 5, 6, 9;
- вулиця Боровиковського – будинки № 10, 11, 11а, 12, 16, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 6, 9;
- вулиця Голубця – будинки № 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 24а, 25, 25А, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 2А, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 6, 68, 68А, 68Б, 68В, 6а;
- вулиця Городоцька – будинок № 273;
- вулиця Грибова – будинки № 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- вулиця Грінченка – будинки № 19, 40, 48, 52, 54;
- вулиця Довженка – будинки № 11, 13;
- вулиця Драгана – будинки № 10, 12, 14, 16, 4, 8, 22, 24, 26, 32а, 34;
- вулиця Єфремова – будинки № 19, 25, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 53;
- вулиця Жуковського – будинки № 10, 13, 15;
- вулиця Запольської – будинки № 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 7, 8, 9;
- вулиця Збоїща – будинок № 32;
- вулиця Здоров'я – будинок № 14а;
- вулиця Київська – будинки № 11, 17;
- вулиця Кирила і Мефодія – будинки № 11, 17;
- вулиця Колійна – будинки № 2, 4, 5, 6, 7, 9А;
- вулиця Коновальця – будинки № 34, 35, 36, 37, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54Б, 57, 58, 60, 60А, 61, 63, 65, 67, 68, 68А;
- вулиця Космічна – будинки № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8;
- вулиця Купальська – будинки № 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 15, 16, 18, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- вулиця Листопадна – будинки № 1, 8;
- вулиця Гетьмана Мазепи – будинки № 44, 46;
- вулиця Мельника – будинки № 10, 2, 4, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9;
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- вулиця Наукова – будинки № 4, 6, 8, 10а;
- вулиця Очаківська – будинок № 4;
- вулиця Полтави – будинки № 14, 24, 6;
- вулиця Полтв'яна – будинок № 19;
- вулиця Райдужна – будинок № 23;
- вулиця Рахівська – будинки № 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 5, 7, 8, 9;
- вулиця Рубінова – будинки № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 2, 20, 2г, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
- вулиця Рубчака – будинки № 10, 12, 14, 17А, 2, 4, 5, 6, 7;
- вулиця Скрипника – будинки № 27А, 31, 31А, 4;
- вулиця Степового – будинки № 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9є, 9п, 9С, 9я;
- вулиця Стрийська – будинки № 104, 106, 148, 148А;
- вулиця Творча – будинки № 12, 14, 16, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48;
- вулиця Угорська – будинки № 15, 19;
- вулиця Франка – будинки № 50, 61;
- вулиця Хмельницького – будинки № 231, 233, 239;
- вулиця Художня – будинки № 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- вулиця Хуторівка – будинки № 40, 42;
- вулиця Червоної Калини – будинки № 88, 90, 92, 98, 100, 109;
- вулиця Чигиринська – будинки № 27, 29, 31, 33;
- вулиця Шухевича – будинок № 3а;
- вулиця Яловець – будинок № 47;
- вулиця Янева – будинки № 2, 4, 4А, 6, 6А, 6д, 8, 8Б, 8Г;
- вулиця Ярова – будинки № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33а, 33б, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9.