Во Львове 3 апреля пошел снег: фото неожиданной погоды

Во Львове в воскресенье, 3 апреля, неожиданно выпал снег. По прогнозам он будет падать до 1 часа дня.

Когда-то это было бы главной новостью дня. А ваша новостная лента раньше бы красовалась заснеженными фото.

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Однако в соцсетях говорят, что пусть лучше падает снег с неба, чем ракеты.

Несмотря на это, коммунальные службы постоянно работают, чтобы убрать весенний снег.

Охотиться на врага будет легче

Когда в Николаеве выпал снег, глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что наши защитники этому радовались.

"Выпал снег. Наши охотники рады. В степи все знают, что выследить добычу по снегу легче", – сказал Ким.



Во Львове пошел снег в апреле / Фото из телеграма "Львівський дощ"