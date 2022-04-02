Об этом рассказал член Общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в эфире 24 канала.

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По словам эксперта, большинство радиации, вероятно, оккупанты вывезли на территорию Беларуси.

Учитывая погоду, как только наши войска подошли к Чернобыльской зоне, даже пошли дожди. А они прибивают пыль, поэтому нашим ребятам даже природа помогает не получить каких-либо радиационных поражений,

– подчеркнул Емельяненко.

Он успокоил, что далеко эта радиация с пылью не распространяется. Самый радиоактивный центр Чернобыльской зоны – возле станции ЧАЭС.

"Я предполагаю, что вся радиация осталась на территории 30-километровой зоны. Поэтому волноваться не стоит. Мы не регистрируем никаких повышений показателей в Киевской области и других городах", – заявил эксперт.

К слову, в Чернобыле зафиксирована первая смерть военнослужащего-захватчика в результате лучевой болезни. Его данные пока не разглашают. Еще 26 человек госпитализированы, 73 – в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в Гомельском радиационном центре для вынужденного восстановления.

Интересно – Детали о первой смерти оккупанта из-за облучения на ЧАЭС: