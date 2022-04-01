Из-за облучения госпитализировали 27 россиян, а еще 73 в тяжелом состоянии. Ведущий 24 канала Артем Овдиенко в эфире 24 канала отреагировал на это событие.

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"Как можно быть такими дебилами, чтобы рыть окопы под чернобыльской станцией в Рыжем лесу. В могильнике заброшенной техники, где уровень радиации просто зашкаливает. Какими идиотами должны быть ваши солдаты, чтобы выполнять этот приказ. Тупые. Других объяснений у меня нет", – сказал Овдиенко.

Россияне в Чернобыле

Рашисты за время нахождения в зоне отчуждения получили облучение. Они сейчас в Беларуси на реабилитации. Однако российское руководство маркирует их как пострадавших из-за боевых действий.

Глава общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и председатель "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко считает, что из-за пребывания в Рыжем лесу российские солдаты будут жить недолго. Он добавил, что радиоактивной стала даже одежда оккупантов.

Полный стрим Артема Овдиенко и Екатерины Соляр: смотрите видео



