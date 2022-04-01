Через опромінення госпіталізували 27 росіян, а ще 73 у важкому стані. Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко в ефірі 24 каналу відреагував на цю подію.

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"Як можна бути такими дебілами, щоб рити окопи під чорнобильською станцією в Рудому лісі. В могильнику покинутої техніки, де рівень радіації просто зашкалює. Якими ідіотами повинні бути ваші солдати, щоб виконувати цей наказ. Тупі. Інших пояснень у мене немає", – сказав Овдієнко.

Росіяни в Чорнобилі

Рашисти за час перебування у зоні відчуження отримали опромінення. Вони наразі у Білорусі на реабілітації. Однак російське керівництво маркує їх як постраждалих через бойові дії.

Голова громадської ради Державного агентства з управління зоною відчуження та голова "Чорнобиль тур" Ярослав Ємельяненко вважає, що через перебування у Рудому лісі російські солдати житимуть недовго. Він додав, що радіоактивним став навіть одяг окупантів.

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