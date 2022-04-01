Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України. Відомо, що Росія маркує евакуйованих солдатів, як "поранених" внаслідок бойових дій.

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Окупанти отримали значну дозу опромінення

За наявною інформацією, на території республіки білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщено нібито "поранених" військовослужбовців збройних сил російської федерації,

– повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, що ще у перший день війни російські загарбники захопили Чорнобильську АЕС, взявши в заручники персонал атомної станції. Вони одразу розпочали будувати в зоні відчуження фортифікаційні споруди.

Зараз, за даними Генштабу, кожен російський військовий, який просидів впродовж війни у Чорнобильській зоні відчуження отримав значні дози опромінення.

Намір покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич окупанти озвучили 31 березня. Після цього вони двома колонами вирушили в бік українсько-білоруського кордону.

Що відомо про російські війська на території зони відчуження: