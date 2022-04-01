Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Известно, что Россия маркирует эвакуированных солдат как "раненых" в результате боевых действий.

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Оккупанты получили значительную дозу облучения

По имеющейся информации, на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы "раненые" военнослужащие вооруженных сил российской федерации,

– сообщает Генштаб.

Напомним, что еще в первый день войны российские захватчики захватили Чернобыльскую АЭС, взяв в заложники персонал атомной станции. Они сразу же начали строить в зоне отчуждения фортификационные сооружения.

Сейчас, по данным Генштаба, каждый российский военный, просидевший на протяжении войны в Чернобыльской зоне отчуждения, получил значительные дозы облучения.

Намерение покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич оккупанты озвучили 31 марта. После этого они двумя колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы.

Что известно о российских войсках на территории зоны отчуждения: