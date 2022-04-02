Про це розповів член Громадської ради Держагентства з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко в ефірі 24 каналу.

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За словами експерта, більшість радіації, ймовірно, окупанти вивезли на територію Білорусі.

З огляду на погоду останній часом, як тільки наші війська підійшли до Чорнобильської зони, навіть пішли дощі. А вони прибивають пил, тож нашим хлопцям навіть природа допомагає не отримати якихось радіаційних уражень,

– наголосив Ємельяненко.

Він заспокоїв, що далеко ця радіація з пилом не розповсюджується. Найрадіоактивніший центр Чорнобильської зони – біля станції ЧАЕС.

"Я припускаю, що вся радіація залишилася на території 30-кілометрової зони. Тому хвилюватися не варто. Ми не реєструємо жодних підвищень показників у Київській області та інших містах", – заявив експерт.

До слова, у Чорнобилі зафіксовано першу смерть військовослужбовця-загарбника внаслідок променевої хвороби. Його дані наразі не розголошують. Ще 26 людей госпіталізовано, 73 – у тяжкому стані. Зараз вони перебувають у Гомельському радіаційному центрі для вимушеного відновлення.

Цікаво – деталі про першу смерть окупанта через опромінення на ЧАЕС: