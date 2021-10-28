Во Львове 49-летний грузин напал на студента
Источник:Нацполіція Львівщини
На Академика Сахарова во Львове 49-летний иностранец набросился на 18-летнего студента. Злоумышленник ударил парня и отобрал у него телефон и скрылся. Сейчас пострадавший находится в больнице.
С данными ZAXID.NET, иностранец приехал в Украину из Грузии. Пострадавший является студентом Львовской политехники. Нападение произошло 23 октября.
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Набросился и избил
По данным полиции, около 4.30 утра иностранец набросился на 18-летнего студента. Нападавший ударил парня, в результате чего потерпевший упал на землю.
Тогда грузин отобрал у студента мобильный телефон и убежал. Сейчас пострадавший находится в больнице. Следователи сообщили иностранцу о подозрении за "разбой". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
Пока правоохранители решают вопрос о мере пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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