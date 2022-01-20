Во Львове 5 человек отравились угарным газом: среди пострадавших – двое детей
Источник:Львовский горсовет
В больницу 19 января попали 5 львовян, среди которых было 2 ребенка. Все они отравились угарным газом.
Всего с начала года во Львове зафиксировали 6 случаев отравления угарным газом. В результате пострадали 16 горожан, в том числе 4 ребенка. К сожалению, 1 человек погиб.
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Во Львове 5 человек отравились угарным газом
Приблизительно в 19:30 в квартире дома №297 на улице Городоцкой 5 человек отравились угарным газом. В частности, пострадали:
- 44-летняя женщина;
- 57-летний мужчина;
- 36-летняя женщина;
- 8-летний мальчик;
- 15-летний парень.
Состояние 4 пострадавших – средней степени тяжести, а подростка – тяжелое. Взрослых госпитализировали в областную клиническую больницу. В свою очередь, дети попали в городскую детскую клиническую больницу.
В квартире были газовая плита и колонка. Аварийная бригада Львовгаза временно прекратила газоснабжение в квартиру. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
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Как предотвратить отравление угарным газом
Чтобы не отравиться угарным газом, в помещениях, где есть отопительные приборы, необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Он должен поступать через окно, двери и вентиляционный канал с хорошей тягой. Кроме того, канал должен быть постоянно прочищенным.
В комнатах, где есть приборы с дымоотводом продуктов сгорания в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), он также должен быть всегда чистым. Кроме того, там ни в коем случае нельзя устанавливать электрические вентиляторы. Если хоть одно из этих правил не соблюдают, то в комнате начинает образовываться угарный газ.
Нужно помнить, что газ взрывоопасен. Наименьшее нарушение правил может привести к трагедии с человеческими жертвами – взрыву, пожару, отравлению и разрушению. При любом несчастном случае, связанном с использованием газа, следует позвонить по телефону в одну из городских служб:
- скорую помощь – 103;
- пожарную – 101;
- газовую – 104;
- полицию – 102.
Любая из этих служб сообщит всем остальным и они вместе прибудут на место происшествия.
Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео