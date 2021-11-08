За сутки 6 львовян отравились угарным газом: среди пострадавших есть дети

Во Львове за сутки 6 человек попали в больницы из-за отравления угарным газом. Состояние пострадавших – средней степени тяжести.

В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения рассказали, что всего с начала 2021 года во Львове зафиксировали 45 случаев отравления угарным газом. В результате этих инцидентов пострадали 106 человек, среди которых были 35 детей. К сожалению, 5 львовян погибли.

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За сутки угарным газом отравились 6 человек



Приблизительно в 3:30 в квартире многоэтажки на улице Медведецкого 31-летняя женщина и ее 2-летний ребенок отравились угарным газом. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести попали в медучреждения. Их квартира оборудована двухфункциональным котлом и газовой плитой ПГ-4. Аварийная бригада прекратила подачу газа в дом. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Приблизительно в 14:20 в Брюховичах (Шевченковский район Львова) в квартире многоэтажки на улице Львовской угарным газом отравились сразу 4 человека, среди которых было 2 детей:

33-летняя женщина;

ребята в возрасте 9 и 2 лет;

23-летний мужчина.

Состояние пострадавших – средней степени тяжести. Их также госпитализировали. В квартире тоже были двухфункциональный газовый котел и ПГ-4. В квартиру прекратили газоснабжение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео

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Как уберечься от отравления угарным газом

Специалисты отмечают, что основным требованием во избежание отравления угарным газом является приток свежего воздуха в помещение, где расположены отопительные приборы. Проветривание должно происходить через окно, двери и вентиляционный канал с соответствующей тягой. Кроме того, он должен быть постоянно прочистен, чтобы отходящие газы выходили в атмосферу.

В комнатах, где установлены приборы с дымоотводом продуктов сгорания в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), канал также должен быть всегда чистым. В таких помещениях ни в коем случае нельзя размещать электрические вентиляторы. Если хоть одного из этих правил не соблюдаются, то в помещении начинает образовываться угарный газ.

При любом несчастном случае, связанном с использованием газа (взрыв, пожар, отравление), следует позвонить по телефону в одну из городских служб:

скорая помощь – 103;

пожарную – 101;

газовую – 104;

полицию – 102.

Любая из этих служб сообщит всем остальным и они вместе прибудут на место происшествия.

Газ – взрывоопасный. Малейшее нарушение правил может привести к трагедии с человеческими жертвами – взрыву, пожару, отравлению и разрушению.



Как пользоваться газом в быту / Инфографика ЛГС