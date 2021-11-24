Во Львове активист забрал конусы возле управления полиции: их установили незаконно

Львовский правозащитник Святослав Литинский забрал дорожные конусы из-под Главного управления Нацполиции Львовщины. Их установили с нарушениями правил дорожного движения.

По словам правозащитника, установка дорожных конусов на дороге перед управлением – нарушение пункта 15.15 ПДД. Поэтому он повез их в бюро находок.

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Активист забрал конусы из-под управления полиции

Активист и правозащитник Святослав Литинский 23 ноября обнаружил нарушение ПДД возле Главного управления Нацполиции, что на площади Генерала Григоренко во Львове. Там на дороге перед зданием выставили дорожные конусы.

Полиция нарушает правила дорожного движения. В частности, пункт 15.15. Вот, установлены какие-то предметы на проезжей части,

– заметил Литинский.

Чтобы выяснить, кто установил дорожные конусы, активист зашел в управление и обратился к дежурному. Однако тот сказал, что он их не устанавливал и не знает, кому они принадлежат.

В соответствии с пунктом 15.15 ПДД, на проезжей части запрещено устанавливать предметы, препятствующие проезду или парковке транспортных средств. Исключениями является оформление ДТП, выполнение дорожных работ или работ, связанных с занятием проезжей части и ограничением или запретом движения транспортных средств и пешеходов в предусмотренных законодательством случаях.

Смотрите видео, как активист забрал дорожные конусы из-под управления полиции:

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Литинский повез конусы в бюро находок

Активист забрал дорожные конусы из-под управления полиции. Литинский решил отвезти их в бюро находок. По дороге он заметил, что на нижней части конусов была надпись "ГУНП" (Главное управление Нацполиции).

"Еще по дороге интересную вещь заметил – здесь написано "ГУНП". Может, бюро находок будет проще идентифицировать владельца", – заметил мужчина.

Однако, когда Литинский подъехал к бюро находок, оно оказалось закрытым. Активист пообещал наведаться туда на следующий день и все же сдать конусы.



На конусах была надпись "ГУНП" / Скриншот с видео