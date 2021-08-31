Во Львове активно ремонтируют дороги: перекроют еще одну улицу

Во Львове активно проводят реконструкции дорог. Поэтому со 2 сентября на несколько месяцев перекроют еще одну улицу города – Ефремова.

Также в городе продолжили перекрытие части улицы Лемковской. Ее планируют открыть в октябре.

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Часть улицы Ефремова перекроют для движения транспорта

В Департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС рассказали, что 2 сентября перекроют для движения транспорта улицу Ефремова.

В связи с заменой и устройством инженерных сетей на улице Ефремова, с 8:00 2 сентября 2021 года и до 22:00 15 марта 2022 года будет перекрыта для движения транспорта улицу Ефремова на участке от улицы Мельника до улицы Барвинок,

– говорится в сообщении.

Работы проводит ООО "Львовбуд". В горсовете просят извинить за временные неудобства.

Перекрытие части улицы Лемковской продолжили

Во Львовском горсовете также отметили, что перекрытие части улицы Лемковской продлят до 26 октября. Речь идет об участке от улицы Химической до Тесленко.

Эта часть улицы была перекрыта с 27 июня для прокладки инженерных сетей во время строительства жилого дома № 9. Работы проводит ООО "Галбудмережі".



Схема объезда улицы Лемковской / Фото Львовского горсовета