Во Львове догхантеры массово травят собак: жуткое видео

Львовские догхантеры снова начали массово травить собак. Они рассыпают яд в местах выгула четвероногих.

Владельцев собак призывают быть внимательными во время прогулки. Собакам ни в коем случае нельзя позволять поднимать какую-то еду с земли.

К теме во главе Во главе со Святогором: киевские догхантеры травят собак рядом с "япомогабоксами"

Во Львове возобновились массовые отравления собак

Руководитель управляющей компании ООО "Галбуджилосервис" Назарий Черный рассказал, что во Львове начались массовые отравления собак.

Неизвестные лица разбрасывают яд в местах выгула. В частности, следы яда обнаружены в парке Погулянка со стороны улицы Жасминовой и возле Южного рынка,

– отметил мужчина.

По его словам, от рук догхантеров пострадал любимец детей и жителей улицы Жасминовой – песик Батон. Тела еще нескольких мертвых собак нашли у входа в парк Погулянка.

"Обращаюсь к владельцам собак: будьте осмотрительными, не отпускайте собак на самовыгул, не позволяйте им поднимать еду с земли или есть из рук неизвестных людей", – добавил Черный.

Владельцам собак нужно очень внимательно следить за своими любимцами, ведь яд, который разбрасывают злоумышленники, приводит к медленной и мучительной смерти. Однако, если отреагировать вовремя, шансы спасти песика все же есть.

Смотрите видео, как догхантеры отравили собаку:

Текст сообщения Назария Черного:

Массовые отравления собак во Львове!!! Во Львове возобновились массовые отравления животных! Неизвестные лица разбрасывают яд в местах выгула. В частности, следы яда обнаружены в парке Погулянка со стороны улицы Жасминовой и возле Южного рынка.

Обращаюсь к владельцам собак: будьте осмотрительными, не отпускайте собак на самовыгул, не позволяйте им поднимать еду с земли или есть из рук неизвестных людей. Ведь яд, который разбрасывают злоумышленники, приводит к медленной и мучительной смерти. Однако при своевременном реагировании есть шансы спасти вашего любимца!

P.s в пятницу пострадал любимец детей и жителей улицы Жасминовой "Батон" (имя собаки). Еще несколько мертвых собак находят у входа в парк Погулянка.