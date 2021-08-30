Во Львове двое мужчин устроили резню: напали на 25-летнего парня и полицейского

30 августа 2021 , 17:41
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Источник:

Нацполиция Украины

Во Львове правоохранители задержали 2 мужчин. Злоумышленники подрезали львовянина и полицейского, который пытался их остановить.

Правоохранитель находился не на службе. Он увидел нападение на львовянина и решил вмешаться.

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Двое мужчин подрезали львовянина и полицейского

  • Правоохранителям позвонили медики и рассказали, что в больницу попали львовянин и полицейский.
  • У обоих мужчин были ножевые ранения.
  • Полицейские установили, что ночью 17 августа в одном из львовских магазинов случился конфликт между двумя мужчинами и компанией друзей.
  • Мужчины начали угрожать им физической расправой.
  • Уже через несколько дней возле одного из развлекательных заведений злоумышленники подошли к 25-летнему мужчине, с которым у них ранее возник конфликт, и ударили его ножом.
  • Рядом во внеслужебное время находился правоохранитель.
  • Он попытался задержать нападавших, однако они ударили его ножом в живот.


Злоумышленники напали на полицейского с ножом / Фото Нацполиции

Злоумышленников задержали

Следователи начали уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса:

  • Умышленное тяжкое телесное повреждение;
  • Хулиганство.

Правоохранители установили личности нападавших. Ими оказались 45-летний местный житель и 36-летний киевлянин. У одного из мужчин уже неоднократно были проблемы с законом. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление полицейским.

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Нападающими были львовянин и киевлянин / Фото Нацполиции

Автор: Ольга Котів