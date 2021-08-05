Во Львове еще одна долгожительница отметила 101 день рождения

Во Львове есть традиция поздравлять долгожителей, которые отпраздновали 100 и больше лет. Так, городские власти 3 августа поздравили Аю Иолину со 101 днем рождения.

Долгожительнице выплатили 5 тысяч гривен. К поздравлениям также присоединился мэр Львова Андрей Садовый.

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Еще одна львовянка отпраздновала 101 день рождения

Львовянке Аи Иолиной 3 августа исполнился 101 год. По этому случаю представители управления соцзащиты поздравили женщину с праздником и вручили ей подарки. В частности, она получила 5 тысяч гривен материальной помощи, поздравительное письмо и волшебный букет цветов.

Представители власти ежегодно поздравляют всех львовских долгожителей. Традиционно тем, кто отмечает 100 лет, на день рождения из бюджета города выплачивают 5 тысяч гривен. Также им дарят памятную монету и приветственное письмо от городского главы.

В свою очередь, все, кто празднует 101 и больше лет снова получают 5 тысяч гривен. Всего в 2021 году на выплаты единовременного пособия для львовян-долгожителей в бюджете предусмотрели 250 тысяч гривен.



Львовянку-долгожительницу поздравили со 101 днем ​​рождения / Фото ЛГС

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