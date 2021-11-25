Во Львове хотят демонтировать памятник Моцарту: это очень возмутило общественность

Петиция львовянки Натальи Криничанки о демонтаже памятника Францу Ксаверу Моцарту набрала необходимые 500 голосов. Теперь ее должны рассмотреть депутаты Львовского горсовета. Вероятный снос скульптуры возмутил общественность.

Памятник установили в августе на площади Маланюка. Он вызвал ряд дискуссий среди горожан.

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Общественность возмутилась сносом скульптуры

Городской глава Андрей Садовый рассказал, что получил обращение от украинского диссидента, основателя Украинской Хельсинской группы Мирослава Мариновича. Он обращается к депутатам Львовского горсовета с просьбой не голосовать за демонтаж скульптуры Франсу Ксаверу Моцарту.

Маринович ошеломлен, что такое предложение поддержали так много людей. По его словам, то, что художественные вкусы горожан не совпадают, – привычная реальность европейских городов. Так как в начале XX века Париж, Вена, Мюнхен и Львов уже переживали подобные вкусовые споры.

Я почитаю мнение львовян, которым не нравится работа скульптора Себастьяна Швайкерта, но городской совет не может быть истиной в последней инстанции, когда речь идет о художественных дискуссиях. Иначе Львов вернется к советской практике, которая нами, казалось, уже давно осуждена,

– добавил Маринович.

По его словам, демонтажем скульптуры горсовет просигнализировал бы о том, что Львов находится вне европейского художественного пространства.

Смотрите видеообращение Мирослава Мариновича:

Маринович попросил снять этот вопрос с рассмотрения или же, если это невозможно, проголосовать против демонтажа. В то же время Садовый отметил, что абсолютно поддерживает такую взвешенную позицию.

"Львов – демократический город, где выбор и права человека всегда будут защищены. Именно поэтому петиция, которая набрала больше 500 голосов, завтра будет рассмотрена. Но так же мы должны уважать и слышать друг друга, потому что только тогда будем единой успешной общиной", – подытожил мэр.

Кто такой Франц Ксавер Моцарт Франц Ксавер Моцарт – младший сын Вольфганга Амадея Моцарта, выдающийся композитор, дирижер, педагог, культурный деятель и просветитель. Почти 30 лет своей жизни он посвятил культурному развитию Львова и Галичины. Композитор основал во Львове первое Музыкальное общество имени Святой Цецилии, благодаря которому из международной прессы вся Европа узнавала о культурной жизни города.

Возмущение демонтажем памятника дошло аж до Киева

Бывшая директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова достаточно остро отреагировала на возможный демонтаж скульптуры Франца Ксавера Моцарта.

Львовяне, вы сдурели?! Нет, еще не одурели, и искренне надеюсь, что этого не произойдет, потому что только 500 жителей решили испытать на прочность городскую власть,

– написала Попова.

По ее словам, она до сих пор вздрагивает, когда вспоминает подобную ситуацию в Киеве. Тогда некоторые горожане противились реконструкции нового фасада Театра на Подоле. Однако сейчас он является самым модерным зданием страны, которое известно далеко за пределами местечкового контекста.

"Земляки, осознающие угрозу, не молчите, вы же вроде претендуете на звание самого культурного современного города страны. Докажите это!", – подытожила Попова.

Коротко об установке во Львове памятника Моцарту

Во Львове 26 августа в рамках пятого юбилейного фестиваля LvivMozArt установили памятник Францу Ксаверу Моцарту. Он появился на площади Маланюка в честь 230-летия со дня рождения выдающегося композитора.

Памятник создал австрийский скульптор Себастьян Швайкерт. По его замыслу, скульптура показывает Франца Ксавера в символическом дирижерском движении.

Композитор одет в большой старинный парик, который символизирует его связь со своим легендарным отцом. Так как Франц Ксавер всю жизнь чувствовал ответственность перед его славой.

Из-за довольно необычного решения скульптора мнения горожан разделились на тех, кто поддерживал проект, и тех, кто критиковал его.

Текст сообщения Дианы Поповой:

Львовяне, вы сдурели?! Нет, еще не одурели, и искренне надеюсь, что этого не произойдет, потому что только 500 жителей решили испытать городскую власть на прочность. Все мое естество содрогается, припоминая сопротивление кучки сумасбродов против реконструкции нового фасада Театра на Подоле, а сегодня – это самое модерное здание страны, известное далеко за пределами нашего местечкового контекста. Земляки, осознающие угрозу, не молчите, вы же вроде претендуете на звание самого культурного современного города страны. Докажите это!