Во Львове компания завладела 500 тысячами гривен на вывозе мусора

Во Львове вскоре выберут наказание злоумышленникам, которые завладели 500 тысячами гривен из бюджета. Они вывозили мусор и подделывали документы на оплату своих услуг.

Задержанным уже выбрали меру пресечения и сообщили о подозрении. Им грозит тюрьма.

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Компания завладела 500 тысячами гривен

По информации следствия, один из руководителей фирмы и двое его сообщников подали для оплаты в уполномоченные подразделения Львовского горсовета поддельные официальные документы. В них злоумышленники указали ложную информацию о стоимости своих работ. В частности, завысили расстояния перевозки твердых бытовых отходов и пробег автомобилей.

Злоумышленникам, по этим документам, оплатили полную стоимость вывоза мусора. Правоохранители установили, что они завладели почти 500 тысячами гривен из бюджета.

Задержанным грозит тюрьма

Правоохранители задержали злоумышленников. Всем троим сообщили о подозрении в незаконном завладении имуществом. Им грозит от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Кроме этого у задержанных могут конфисковать имущество.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Подозреваемым уже избрали меру пресечения – ночной домашний арест. Вскоре состоится судебное заседание, на котором им выберут наказание.