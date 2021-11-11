Затриманим вже обрали запобіжний захід та повідомили про підозру. Їм загрожує в'язниця.

До теми Львівські митники організували багатомільйонну схему вивезення дорогоцінних металів

Компанія заволоділа 500 тисячами гривень

За інформацією слідства, один із керівників фірми та двоє його спільників подали для оплати до уповноважених підрозділів Львівської міськради підроблені офіційні документи. У них зловмисники вказали неправдиву інформацію щодо вартості своїх робіт. Зокрема, завищили відстані перевезення твердих побутових відходів та пробіг автомобілів.

Зловмисникам, за цими документами, оплатили повну вартість вивозу сміття. Правоохоронці встановили, що вони заволоділи майже 500 тисячами гривень з бюджету.

Затриманим загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали зловмисників. Усім трьом повідомили про підозру в незаконному заволодінні майном. Їм загрожує від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Окрім цього у затриманих можуть конфіскувати майно.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Підозрюваним вже обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт. Невдовзі відбудеться судове засідання, на якому їм оберуть покарання.