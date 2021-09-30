Во Львове маршрутка вылетела на бордюр и застряла: фото и видео с места происшествия

Во Львове на улице Княгини Ольги 30 сентября произошло 2 ДТП. Сначала столкнулись трамвай и легковушка, а затем маршрутка выехала на бордюр и застряла.

Сейчас движение по дороге заблокировано. Водителей призывают обходить этот участок улицы.

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На улице Княгини Ольги произошло 2 ДТП

На улице Княгини Ольги 30 сентября случились 2 аварии. Сначала произошло ДТП вблизи ЖК "Добрый дом". Там на путях столкнулись трамвай и легковушка. Пока неизвестно, травмировался ли кто-то в результате столкновения.

Позже маршрутка, пытаясь обойти пробку, выехала на бордюр. Там она и зависла, заблокировав движение по колее и части полосы.

Водителей просят учитывать эту информацию и объезжать этот участок дороги. Сейчас на месте работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства аварий.

Смотрите видео с места аварии:



Трамвай въехал в легковушку​ / Фото "Варта 1"



Маршрутка выехала на бордюр / Фото "Варта 1"



Движение по дороге – заблокировано / Фото "Варта 1"



Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП / Фото "Варта 1"