Наразі рух дорогою заблокований. Водіїв закликають оминати цю ділянку вулиці.

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На вулиці Княгині Ольги стались 2 ДТП

На вулиці Княгині Ольги 30 вересня трапилися 2 аварії. Спершу сталася ДТП поблизу ЖК "Добра Оселя". Там на коліях зіштовхнулись трамвай та легковик. Наразі невідомо, чи хтось травмувався внаслідок зіткнення.

Пізніше маршрутка, намагаючись оминути затор, виїхала на бордюр. Там вона і зависла, заблокувавши рух колією та частиною смуги.

Водіїв просять зважати на цю інформацію та оминати цю ділянку дороги. Наразі на місці працює поліція. Правоохоронці з'ясовують обставини аварій.

Дивіться відео з місця аварії:

У Львові маршрутка вилетіла на бордюр і застрягла: фото та відео з місця події
Трамвай в'їхав у легковик / Фото "Варта 1"

У Львові маршрутка вилетіла на бордюр і застрягла: фото та відео з місця події
Маршрутка виїхала та бордюр / Фото "Варта 1"

У Львові маршрутка вилетіла на бордюр і застрягла: фото та відео з місця події
Рух дорогою – заблокований / Фото "Варта 1"

У Львові маршрутка вилетіла на бордюр і застрягла: фото та відео з місця події
Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП / Фото "Варта 1"