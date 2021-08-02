Опубликовали фото с места происшествия, где погибла пара во время урагана во Львове

В Стрыйском парке во Львове 1 августа на молодых людей упало дерево. В тот момент они сидели на скамейке. От тяжелых травм 20-летний парень с 18-летней девушкой погибли на месте. В сети опубликовали фото и видео с места происшествия.

Инцидент произошел на улице Уласа Самчука. Об этом сообщили 2 августа. Ранее было известно, что у молодых людей было свидание.

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Последний букет

Стало известно, что одна ветка упала с 10 метров, другая – примерно с 14 метров. Обломки задели фонарь, который также сломался и упал на молодых людей. Сообщают, что шанса выжить после падения дерева и фонаря у них не было.

Среди обломков дерева на скамейке остался последний букет девушки. На месте происшествия работают военная служба правопорядка, следственно-оперативная группа, криминалисты и патрульная полиция.

Во Львове появились фото с места, где на молодую пару упало дерево в Стрыйском парке / Фото "Варта 1"

На парня и девушку во Львове в парке упало дерево: они погибли – видео