Во Львове мужчина упал в 2-метровую яму: фото с места происшествия
Источник:ГСЧС Львовщины
Львовянин 5 октября упал в траншею глубиной примерно 2 метра. Пострадавший не мог выбраться самостоятельно, поэтому ему на помощь приехали спасатели.
Траншею выкопали для проведения ремонтных работ. Коммунальщики огородили ее ограничительной лентой.
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Мужчина упал в 2-метровую яму
В 20:46 спасателям поступило сообщение о том, что возле дома №7 на улице Хвылевого мужчина упал в яму. Пострадавший не мог самостоятельно из нее выбраться. К месту происшествия немедленно направили спасателей.
Сотрудники ГСЧС выяснили, что возле дома проводят ремонт. Поэтому коммунальщики выкопали там траншею глубиной около 2 метров. Работы еще до конца не завершили, поэтому опасный участок огородили ограничительной лентой.
Мужчина упал в траншею возле дома / Фото ГСЧС Львовщины
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Спасатели вытащили мужчину из траншеи
С помощью лестницы сотрудники ГСЧС вытащили мужчину из траншеи. 48-летнего пострадавшего передали медикам скорой.
Врачи осмотрели львовянина и оказали всю необходимую помощь. К спасению мужчины привлекли 3 спасателей и 1 единицу техники.Заметьте! В августе на улице Шевченко в траншее у тротуара нашли мужчину без сознания. Правоохранители выяснили, что львовянин был пьян, поэтому не заметил огороженную яму и упал.
Пострадавшего осмотрели медики скорой / Фото ГСЧС Львовщины