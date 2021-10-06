Во Львове мужчина упал в 2-метровую яму: фото с места происшествия

Львовянин 5 октября упал в траншею глубиной примерно 2 метра. Пострадавший не мог выбраться самостоятельно, поэтому ему на помощь приехали спасатели.

Траншею выкопали для проведения ремонтных работ. Коммунальщики огородили ее ограничительной лентой.

Актуально Чудом выжил: медики спасают 31-летнего львовянина, который упал с моста и попал под поезд

Мужчина упал в 2-метровую яму

В 20:46 спасателям поступило сообщение о том, что возле дома №7 на улице Хвылевого мужчина упал в яму. Пострадавший не мог самостоятельно из нее выбраться. К месту происшествия немедленно направили спасателей.

Сотрудники ГСЧС выяснили, что возле дома проводят ремонт. Поэтому коммунальщики выкопали там траншею глубиной около 2 метров. Работы еще до конца не завершили, поэтому опасный участок огородили ограничительной лентой.



Мужчина упал в траншею возле дома / Фото ГСЧС Львовщины

К теме В центре Львова пенсионерка провалилась в 3-метровую яму: фото с места происшествия

Спасатели вытащили мужчину из траншеи

С помощью лестницы сотрудники ГСЧС вытащили мужчину из траншеи. 48-летнего пострадавшего передали медикам скорой.

Врачи осмотрели львовянина и оказали всю необходимую помощь. К спасению мужчины привлекли 3 спасателей и 1 единицу техники.

В августе на улице Шевченко в траншее у тротуара нашли мужчину без сознания . Правоохранители выяснили, что львовянин был пьян, поэтому не заметил огороженную яму и упал.



Пострадавшего осмотрели медики скорой / Фото ГСЧС Львовщины