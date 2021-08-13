В центре Львова мужчины разгромили киоск с шаурмой: 2 турок попали в больницу – фото
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 13 августа четверо мужчин напали на киоск с шаурмой. Злоумышленники избили турок, которые там работали. Пострадавшие попали в больницу.
Инцидент произошел возле рынка "Добробут". Патрульные задержали нападавших.
Интересно В ресторане киевской гостиницы мужчина устроил стрельбу: видео
Четверо мужчин напали на киоск с шаурмой
- Примерно в 1:00 на пересечении площади Князя Осмомысла и улицы Старой к патрульным подбежал мужчина.
- Он рассказал, что возле рынка "Добробут" 4 мужчин напали на киоск с шаурмой.
- Они его разгромили и избили иностранцев, которые там работали.
- Полицейские немедленно отправились на место происшествия.
- Подойдя туда, они заметили, что мужчины продолжают громить киоск.
- Увидев патрульных, нападавшие начали убегать.
- Правоохранители догнали двух мужчин, а остальные двое вернулись к киоску.
- Там они продолжили конфликтовать с пострадавшими и провоцировать их на драку.
Смотрите фото с места происшествия / Фото Патрульной полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Патрульные задержали всех нарушителей. Ими оказались 18-летний и трое 21-летних львовян. Правоохранители отвезли нападавших в отдел полиции для установления обстоятельств.
По информации ZAXID.NET в результате инцидента пострадали 2 гражданина Турции. Медики отвезли их в больницу. У одного из них, кроме ушибов на лице, диагностировали перелом правой руки.
Заметьте До смерти избил сокамерника в СИЗО: 18-летнему парню сообщили о подозрении